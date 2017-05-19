Oğlunun bıraktığı notla çılgına dönüp eski eşini, annesi ve babasını öldürmüş

Olay, dün 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Cadde üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce eşinden boşanan Erdal A., 17 yaşındaki oğluyla birlikte kalmaya başladı. Geçtiğimiz pazar sabahı eve geldiğinde oğlunu evde bulamayan Erdal A., oğlunun bıraktığı “Baba, annemin bana daha çok ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum” notunu fark etti. Bunun üzerine oğlunun annesinin yanına gittiğini öğrenen Erdal A., geçtiğimiz pazar akşamı Sarayönü ilçesine gitgide artarak araç kiraladı ve ertesi gün evinde bulunan eşyalarını sattı. Arkasından olay gerçekleştiği gün evinde yer alan pompalı tüfeğini poşete koyup yanında bölge cinayet zanlısı Erdal A., boşandığı eşi Yasemin Yıldız’ın kaldığı baba evine gitti. Erdal A., önce kapıyı açtıktan sonradan kapatmak isteyen eski eşi Yasemin Yıldız’ı arkasında da içeriye girerek kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behram Yıldız’ı tüfekle vurdu. Ceza zanlısı Erdal A., 7 yaşındaki kızını da yanında aldıktan sonradan olay yerinden kaçtı.

Erdal A.’nın kaçarken lise 3’üncü sınıf öğrencisi oğlu Y.E.A.’ya “Oğlum koş eve. Neneni, anneni, dedeni vurdum. Koş ola ki yetişirsin” şeklinde mesaj attığı ortaya çıkmıştı.

“Kızımı bana göstermiyorlardı”

Olayın arkasında kaçan ceza zanlısını yakalamak için Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Oluşturan Ofis Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Erdal A.nın İzmir’e içten kaçtığı bilgisine ulaştıktan sonradan İzmir güzergahında yer alan illerdeki ekiplerle irtibata geçti. Bunun üstüne harekete geçen İzmir polisi, Erdal A.’yı kiraladığı araçla İzmir girişinde yakalayarak gözaltına alındı. Canice zanlısı Erdal A., İzmir’e giden ekip göre kızıyla birlikte Konya’ya getirildi. Erdal A. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde çocuklarının velayetinin boşandığı eşinde olduğunu, bakış gününün de cumartesi günleri olduğunu ve kendisinin hafta sonları uzun yolda kamyon şoförlüğü yaptığı için kızını göremediğini söylediği öğrenildi. Erdal A. boşandığı eşinin cumartesi günleri dışarıya da kendisine kızını göstermediğini öne sürdü.

“Oğlumun bıraktığı notu görür görmez dünya başıma yıkıldı”

Erdal A.’nın polise verdiği ifadede, geçtiğimiz pazar günü eve geldiğinde oğlunun kendisine bıraktığı “Baba, annemin bana daha fazla ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum” notunu görür görmez dünyasının başına yıkıldığını söylediği iddia edildi. öte taraftan, ceza zanlısı Erdal A.’nın cinayeti işledikten daha sonra kızıyla birlikte, kiraladığı araca binip bir vakit beklediği ve ambulansın gelmesiyle birlikte durum yerinden ayrıldığı öğrenildi. Erdal A.’nın yanına aldığı kızına kendisiyle birlikte İzmir’e gidip gitmek istemediğini de sorduğu ve peşinde İzmir’deki ailesinin yanına gitmek için yola çıktığı açıklama edildi.

Çocuklar devlet göre koruma altına alındı

Olayın peşinde 17 yaşındaki lise 3’üncü derslik öğrencisi Y.E.A. ve 7 yaşındaki kardeşi S.A. polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. Erdal A. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin “niçin öldürdünüz?” sorusuna da cevap vermedi. Durum sonrası hayatını kaybeden Yasemin Yıldız, Fatma Yıldız ve Behram Yıldız Bosna Hersek Mezarlığına defnedildi.