Öğrenci servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri, kanun ve yönetmelikler hakkında, Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Personelleri tarafından bilgilendirildi.

Mevlana İHL Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, öğrencilerin taşınmasının güven içerisinde yapılabilmesi için bu toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Okul servis taşımacılığında ailelerin de rahat olması gerektiğini belirten Sağdıç, “Aileler, çocuklarının güven içerisinde taşındığını bilmek ister. Bunun için şoförlerimizin trafik kuralarına mutlaka uyması gerekir. Servisler taşıma ihale şartnamesinde belirlenen hususlara herkes dikkat etmelidir. Sizlerden öğrencilerin okullarına kadar teslim edilmesi konusunda daha duyarlı ve hassas olmanızı bekliyoruz.” dedi.