“Öğrenci Takip Sistemi” velilere anlatıldı
SİVAS (AA) – Ulaş İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girecek 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan "Öğrenci Takip Sistemi" velilere tanıtıldı.
Yenikarahisar Mehmet Ali Demet ve Baharözü Ortaokullarında velilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, her bir öğrencinin kritik döneminde, hayatına yön vereceği bir sınav arifesinde olduğunu söyledi.
Velilerin bu konuda vazife ve sorumluluklarının olduğunu belirten Gül, "Ev ortamı sınav moduna çevrilsin, televizyon ve bilişim araçlarından tüm ev halkı uzak dursun." dedi.
Şube Müdürü Bülent Çezik ise "LGS'de öğrencilerimizin başarılı olması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bununla ilgili öğrenci, öğretmen, veli, okul takip modülünü geliştirdik. Her yapacağımız hazırlık sınavları sonucuna göre öğrencilerimizi tek tek analiz edileceğiz. Velilerle sürekli istişare yapacağız." ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan veliler, önemli ve faydalı bilgiler aldıklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.
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