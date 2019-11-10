Öğrenci ve öğretmenlerin, 42 yıl sonraki buluşması
ANKARA (AA) – Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sakarya İlkokulundan 1977'de mezun olan sınıf arkadaşları, 42 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.
Okuldan 1977'de mezun olan Ali Taner Demir, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmek için girişimde bulundu.
Demir'in organizasyonunda tekrar okulda buluşan emekli öğretmenler ve 1977 mezunları, duygusal anlar yaşadı.
Sohbetin ardından 1977 mezunları sınıfa geçerek, o zaman oturdukları sıralara oturdu.
Ali Taner Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenleri Hanife Çakar, Sunal Kolay, Ahmet Selvi ve Selahattin Gürcan ile bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlamlı günde, eski günlerimizi yad ettik. İlkokul günlerimize geri döndük. Çok duygusal anlar yaşadık. Hüzün ve sevinçleri aynı anda hissettik. En önemlisi öğretmenlerimiz hayatta iken onların gönüllerine dokunduk." ifadelerini kullandı.
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