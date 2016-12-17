Öğrenci yurdunda dev yangın tatbikatı

AFAD, UMKE, İtfaiye, Emniyet, ve İl Afiyet Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirilen Yangın Terhis Tatbikatında AFAD personeli göre öncelikle yangınlar hakkında ön bilgilendirme yapıldı. daha sonra Planlama ve Hasar Azaltma Şube Müdürü A. Mehmet Coşkun tarafından, yurtta kalan öğrencilere “Yangın Terhis Tatbikatı” hakkında ön bilgilendirme yapıldı.

Öğrenci yurdunda gece saatlerinde geniş bir katılımla yapılan tatbikatta, kimi öğrenciler en kısa zamanda dışarı çıkarıldı, kimi öğrencilerde tatbikat gereği itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla sedye ile yurttan çıkarılıp ambulansa dek getirildi. Bu sırada afiyet ekipleri de hazırlanmış beklerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldılar. Dışarı çıkan öğrenciler ise olanları meraklı gözlerle izleyerek, muhtemel bir yangın hemencecik neler yapmaları gerektiği konusunda veri sahibi oldular.

Yangın Terhis Tatbikatı neticesinde görülen eksik ve noksanlıklar bir rapor halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildi.

“Amacımız herhangi bir can kaybının meydana gelmemesi”

Öğrenci yurtlarındaki Yangın ve Ivedi Durum Tatbikatlarının yıl boyunca sürdürüleceğini demeç eden İl AFAD Müdürü Recep Erol “Amacımız Facia ve Acil Durumlarda herhangi bir can kaybının meydana gelmemesidir” dedi.

Halil Dağ