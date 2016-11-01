Öğrenciler “15 Temmuz Şehitleri” için aşure dağıttı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde lise öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar içi aşure dağıttı.

İlçedeki Hayri Aslan Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, terörle mücadelede şehit olanlar ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 241 vatandaşı temsilen anma programı düzenledi.

Okulun yiyecek ve içecek bölümünde okuyan öğrenciler tarafından yapılan 600 kişilik aşure öğrencilere ve velilere dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerce 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şiir, kompozisyon, resim ve fotoğraf sergisi de açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, düzenlenen etkinlik dolayısıyla okul idaresi ve öğrencileri tebrik etti.

Aslan, 15 Temmuz’un tarihe geçen çok önemli bir gün olduğunu ve geleceğin teminatı olan öğrencilere çok iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini belirterek, “O gün uluslararası işgal plancıları halkımızın birliği tarafından püskürtülmüştür. 15 Temmuz tarihe böyle geçecektir. Şu anda ülkemize, bayrağımıza, toprağımıza, inancımıza kast eden güçler bir kez daha bu topraklardan püskürtülmüştür. Allah böyle belaları bir daha milletimize yaşatmasın.” diye konuştu.

Okul Müdürü Emine Yıldırım da, vatan için canlarını feda eden kahramanlar anısına program düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Programda dağıtılmak üzere 600 kişilik aşure yapıldığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

“Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu yılki etkinliğimizi ’15 Temmuz’ şehitlerimize ithaf ettik. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan aşureler yine öğrencilerimiz tarafından misafirlerimize ikram edildi. Aynı zamanda öğrencilerimizin şiir, kompozisyon, fotoğrafları burada sergileniyor. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz ve icabet eden herkese teşekkür ediyoruz.”