Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini unutmuyor

KIRIKKALE (AA) – Sulakyurt ilçesindeki Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Köşesi oluşturuldu.

Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında verilen mücadele ve vatan savunması bilincini taze tutmak için okulda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Köşesi hazırladı.

Okul Müdürü Ali Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde halkın kahramanca vatanını savunduğunu söyledi.

Aziz Türk milletinin gerekli mücadeleyi gösterip darbe girişimini önlediğini hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:

“Okulumuzdaki öğrencilerin ve gelecekteki nesillerin darbe girişimini unutmaması için bir köşe düzenledik. Köşemizde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahraman şehitlerimizin fotoğraflarının yanı sıra şehidimiz Ömer Halisdemir’i şiirlerle ve yarışmalarla anarak etkinlikler düzenliyoruz. Burada amacımız öğrencilerimiz ve gelecek nesillerimiz milletimize karşı yapılan bu hainliği unutmasınlar ve gençlerimizde de kahramanlık duyguları zinde kalsın istiyoruz. Bu tür çalışma ve etkinliklerimize devam edeceğiz.”

Okulun 11. sınıf öğrencilerinde İrem Ünver ise darbe girişiminin, millet olarak toptan güç gösterilerek püskürtüldüğünü ifade etti.

Okuldaki bu köşeyi o gecenin, verilen mücadelenin unutulmaması için oluşturduklarını belirten Ünver, “Her gördüğümüzde aklımıza 15 Temmuz darbesi geliyor, şehitlerimiz geliyor. Şehitlerimiz aklımızdan hiç çıkmıyorlar. Hep gönlümüzdeler, kalbimizdeler. Şehidimiz Ömer Halisdemir de hayatımızda çok büyük bir yer kaplıyor. Canını bizler için bu millet için feda etti.” dedi.

Ali Özcan da 15 Temmuz gecesi bu millete karşı hain bir girişimin söz konusu olduğunu, Türk milletinin söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan canını verebileceğini gösterdiğini dile getirdi.