Öğrenciler 2 bin 500 fidan dikti

KONYA (AA) – Kulu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği fidan dikme etkinliğinde öğrenciler 2 bin 500 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Kulu Belediyesine ait ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, 2 bin hektarlık alanda dikim çalışması başlattıklarını ve bu etkinlikte 2 bin 500 yüz fidan diktiklerini söyledi.

Şimdiye kadar dikmiş oldukları fidan sayısının 65 bini geçtiğini belirten Yıldız, yeşil bir Kulu için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.