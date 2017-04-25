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25 Nisan 2017 Salı

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Öğrenciler 2 bin 500 fidan dikti

25 Nisan 2017 Salı, 15:45

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KONYA (AA) – Kulu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği fidan dikme etkinliğinde öğrenciler 2 bin 500 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Kulu Belediyesine ait ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, 2 bin hektarlık alanda dikim çalışması başlattıklarını ve bu etkinlikte 2 bin 500 yüz fidan diktiklerini söyledi.

Şimdiye kadar dikmiş oldukları fidan sayısının 65 bini geçtiğini belirten Yıldız, yeşil bir Kulu için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

cam fidan dikme Kaymakam kulu Kulu Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü

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