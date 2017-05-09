Öğrenciler Acıgöl'de çevre temizliği yaptı

KONYA (AA) – Karapınar Toki Yavuz Selim ortaokulu öğrencileri, Acıgöl ve çevresinde çevre temizliği yaptı.

Öğrenciler tarafından göl çevresine atılan şişeler, kağıt ve diğer atıklar dikkatlice toplandı.

Okul Müdürü Süleyman Karadeniz yaptığı açıklamada, Acıgöl’ün ilçedeki en önemli doğal güzelliklerin birisi olduğunu söyledi.

Gölü çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Karadeniz, “Göle ziyarete gelenler göl çevresine attıkları malzemeler ile çevreye zarar veriyor. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Bu şekilde hem gölü temiz tutmuş oluruz. Hemde ziyarete gelenler daha temiz çevre ile karşılaşırlar. Öğrencilerimize bu şekilde çevre bilincini de vermek istiyoruz. Büyükler göl çevresini kirletti, küçükler temizledi.” diye konuştu.