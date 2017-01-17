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Öğrenciler ağız ve diş sağlığı taramasından geçiriliyor

17 Ocak 2017 Salı, 12:20

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından il genelindeki okullarda ağız ve diş sağlığı taraması başlatıldı.

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin “Gelecek nesiller, sağlıklı bireyler” sloganıyla başlattığı çalışmayla il genelindeki okullarda eğitim öğrenim gören çocuklar, ağız ve diş sağlığı taramasından geçiriliyor.

Diş hekimi Edip Kolukısa ve hemşire Nuran Kaynar tarafından yapılan taramalarda, ağzı ve diş sağlığı konusunda sorunu olan öğrencilerin tedavi alması amacıyla velileri de bilgilendiriliyor.

Nevşehir’de eğitim veren özel bir okulda yapılan taramanın ardından açıklamada bulunan Okul Müdür Yardımcısı Barış Bağcı, küçük yaştaki öğrencilerde, diş sağlığının ileride başka sağlık sorununa dönüşmemesi için sürdürülen çalışmaları önemsediklerini kaydetti.

Nevşehir Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

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