Öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçiriyor
ANKARA (AA) – Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ara tatil etkinliklerine yoğun katılım gösteriyor.
Etkinlikler kapsamında Mamak Belediyesi Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksine gelen öğrenciler, ara tatillerini daha verimli geçirebilmek için yüzmeden basketbol ve voleybola kadar birçok sportif aktiviteye katılıyor.
Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, birçok paydaşla ortak hareket edildiğini ve bu kapsamda öğrencilerin gelişimlerine katkı sunabilecek alanlar oluşturduklarını belirtti. Herkesin bu aktivitelerden faydalanabileceğini vurgulayan Çalışkan, "Veliler Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvurularını yaparak istedikleri tüm kurs ve aktivitelere katılabilirler." dedi.
Veliler de ara tatilin çocuklar için dolu dolu geçtiğini anlatarak yüzme derslerinden atölye çalışmalarına kadar yoğun bir haftanın kendilerini beklediğini söyledi. Çocuklarındaki ilgiyi gördükçe mutlu olduklarını belirten veliler, etkinliklerin, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.
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Öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçiriyor
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