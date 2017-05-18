Öğrenciler Diriliş Ertuğrul'u canlandırdı

ANKARA (AA) – Kahramankazan ilçesindeki özel bir kreşte öğrenim gören 40 öğrenci, TRT’de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini canlandırdı.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda Diriliş Ertuğrul dizisinden bir bölümü canlandıran çocuklar, kostümleri ve performanslarıyla dizideki oyuncular kadar başarılı performans gösterdi.

Oyunun koordinatörü Murat Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların özgüvenini artırmak için her yıl bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Diriliş Ertuğrul’un çocuklar üzerindeki olumlu etkisini gördükten sonra onlara bu yıl ki etkinlik konusu olarak diziden bir bölümü olarak seçtiklerini aktaran Bal, “Diriliş Ertuğrul tarihimizi, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçiş dönemini çok güzel yansıtıyor. Çocuklar üzerinde de çok ciddi manada bir özgüven tamlaması noktasında güzel bir eğitim olduğuna kanaat getirdik.” dedi.