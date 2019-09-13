Öğrenciler ekran ve sosyal medya bağımlılığından projeyle uzaklaştı
KIRŞEHİR (AA) – Milli Eğitim Bakanlığınca Kırşehir'de pilot olarak uygulanan "Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" adlı projeyle öğrenciler, Ahi duasıyla teslim edildikleri esnafın yanında iş deneyimi edindi.
Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) iş birliğinde 8 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde uygulanan projenin sonuç raporu yayımlandı.
Farklı kurumlardan oluşturulan komisyonun hazırladığı rapora göre, Kırşehir'deki okulların 8, 9 ve 10'uncu sınıflarından 575 öğrenci, proje kapsamında Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat etti.
KTSO'ya bağlı 179 ve KESOB'a bağlı 121 işletme, toplam 506 öğrenci için talepte bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 481 öğrenci çeşitli iş yerlerine yönlendirildi.
Mesleklerin tanınması ve öğrencilerin mesleki çalışma şartlarıyla daha erken yaşlarda tanışmasını amaçlayan projeye gönüllülük esasına göre dahil olan ve Ahi duasıyla esnafa teslim edilen öğrenciler, bir aylık sürede çeşitli kriterlere göre belirlenen uygun esnafın yanında gözlem yapabilme imkanı buldu.
Raporda, öğrencilerin elde ettiği kazanımlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Öğrencilerimizdeki ekran ve sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkilerinin azalması sağlanmıştır.
Öğrencilerimizin, kazanacakları hayat tecrübesi ile okullarında daha verimli olmalarına imkan sunulmuştur.
Ahiliğin başkenti Kırşehir'de mesleki eğitimle ilgili yeni bir başlangıç noktası ortaya konulmuştur. Öğrencilerin çalışma hayatını tanımalarına fırsat sunulmuştur. Girişimcilik yönleri teşvik edilmiştir, sosyalleşmelerine katkı sunulmuştur."
"Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" projesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın haziran ayında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaretinin ardından imzalanan protokolle hayata geçirilmişti.
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