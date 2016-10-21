Öğrenciler osteoporoza dikkat çekmek için yürüdü

KONYA (AA) – Beyşehir’de öğrenciler, sağlıkçılarla birlikte osteoporoz hastalığına dikkat çekmek için yürüdü.

Beyşehir Kaymakamlığı ve Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Dünya Osteoporoz Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş Köprübaşı Caddesinde başlayıp, Vuslat Parkı içerisindeki sahil boyunca devam etti.

Yürüyüşe katılan öğrenciler açtıkları pankartlarla osteoporoz hastalığına yönelik mesajlar verdi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Durmuş Ali Turgut, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, osteoporozun halk arasında kemik erimesi diye bilinen bir hastalık olduğuna söyledi.

Bu hastalığa karşı toplumsal bir mesaj vermek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Turgut, “Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı kalmak için hareket, diyet ve su günümüzün üç doktoru. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın ve uygulayın. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederken, hepinize sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

Etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır, sağlıkçılar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.