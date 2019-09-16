Öğrenciler Türk bayrakları eşliğinde sınıfa girdi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, 1. sınıf öğrencileri Türk bayrakları eşliğinde sınıflarına girdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çocukları neşeli ve mutlu gördükleri zaman mutlu olduklarını söyledi.

Çocukların değişik branşlarda, alanlarda başarı kazandıkları zaman onlarla gurur duyduklarını ifade eden Sezer, "En az anne ve babaları kadar onlarla gurur duyuyoruz. Biz, çocuklarımızı sadece öğrenci olarak görmüyoruz. Çocuklarımızda kendimizi görüyoruz. Bizim için çocuklarımız çok kıymetli ve değerli. Onlar için ne gerekiyorsa yapacağız. Öğretmenlerimize müteşekkiriz. Gece gündüz demeden yavrularımızı geleceğe hazırlıyorlar. Milletimizin, devletimizin, kültürümüzün devamlılığı için bu çok önemli bir çalışmadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de Kırıkkale'de 22 okul öncesi, 80 ilkokul, 77 ortaokul, 67'si lise ve dengi okul olmak üzere 246 okul bulunduğunu belirterek, toplam 53 bin 629 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler düzenlendi.

Okul bahçesinde öğrenciler için fidan dikiminin yapıldığı program, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin Türk bayrakları eşliğinde sınıflarına girmesiyle sona erdi.