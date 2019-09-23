Öğrenciler ürettikleri ürünleri fabrikalara satıyor
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Türk Telekom Osman Kulaksız Meslek Lisesi öğrencileri, ürettikleri meyveleri fabrikalara satarak okullarına gelir sağlıyor.
Okulda hem teorik hem de pratik eğitim alan öğrencilerin ürettiği meyveler, döner sermaye eliyle pansiyonlu okullara ve şeker fabrikalarına satılıyor.
Türk Telekom Osman Kulaksız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Deniz Demirel, yaklaşık 60 dönümlük bir alanda öğrencilere uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.
Demirel, "Elma, armut, üzüm, ceviz gibi meyveleri öncelikle pansiyonlu olan okullarımıza gönderiyoruz. Daha sonra kalan elmaları da döner sermayemiz aracığıyla sirke fabrikalarına veriyoruz. Diğer kalan ürünleri de vatandaşlarımız buradan temin ediyor veya pazarda kendimiz satıyoruz." diye konuştu.
Öğrencilerden Adil Türkmen de üreterek ekonomiye katkı sağladıklarını ifade ederek, "Kendimiz çalışıp kendimiz üretiyoruz. Bu sayede ekonomiye katkı sağlıyoruz." dedi.
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