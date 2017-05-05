Öğrenciler usta yazarları yakından tanıyor

KONYA (AA) – SAVAŞ GÜLER – Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesine katılan lise ve üniversite öğrencileri, seçilen yazarların kitaplarını okuyor.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve aynı zamanda projenin yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı 2012 yılında Sakarya Üniversitesinde 12 öğrenci ile başlattıklarını söyledi.

Kocaeli, Yalova ve Bolu gibi çevre illerden de bir süre sonra talep gelmeye başladığını belirten Güçlü, “Üniversite öğrencilerinin kitap okumaları ve kültürel anlamda gelişim sağlamalarına yönelik bir model geliştirdik. Bazı yazarlar seçtik ve bu yazarları hikaye, roman, deneme, düşünce silsilesiyle okutmaya karar verdik. Bir yazar seçip okuyoruz. Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç gibi bir sırayı takip ediyoruz.” diye konuştu.

Çalışmalara daha sonra Aksaray ve Çorum’dan da katılım olduğunu anlatan Güçlü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in önerisi üzerine bazı pilot illerden liselerin de projeye dahil edildiğini aktardı.

– “İçe dönük başarılı öğrencilere ulaşmak istiyoruz”

Güçlü, liselerin de katılmasıyla şehir sayısının hızla arttığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl 23 şehirde ‘Mehmet Akif Okumaları’ yaptık. Şu anda yazar okumalarımız 28 şehirde yapılıyor. Bugün yaklaşık bin kişi ile okuma faaliyetlerine devam ediyoruz. Eğer başarabilirsek 2,5 yılda 5 yazar okumayı hedefliyoruz. Eğitim sistemimiz Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiriyor. Biz çok başarılı fakat içe dönük olan öğrencilere ulaşmak istiyoruz. Öğrencilerin kapasitelerini daha yüksek oranda kullanmalarını, eğitimde başarıyı hedeflerken aynı zamanda kültürlü bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz.”

– “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insan profilini oluşturacağız”

Çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Güçlü, “Proje ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insan profilini oluşturacağız. Türkiye’nin yüksek kapasiteli, yüksek ahlaklı, hayatı sadece kendisi için yaşamayı doğru bulmayan, toplumuna ve ait olduğu medeniyetine faydalı olabilme duyguları içerisinde yaşayan insanlara ihtiyacı var. Yani hem mesleklerinde çok iyi eğitim alsınlar hem de kültürlü olsunlar istiyoruz. Kültürlü olmalarındaki kastımız da ülkelerinin tarihini, dilini, kültürünü, ait olduğu toplumu ve başka medeniyetlerle olan ilişkilerini bilmeleridir.” sözlerine yer verdi.