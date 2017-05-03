Öğrenciler yıl sonu gecesinde buluştu

SİVAS (AA) – Gürün Türk Telekom Çok Programlı Lisesi, yıl sonu gecesinde bir araya geldi.

Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Burhanettin Toprak, başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Şiir ve bağlama dinletisiyle devam eden yıl sonu etkinliği, Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi.

Geceye, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.