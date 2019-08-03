Öğrenciler zamanlarını hobi bahçesinde geçiriyor
SİVAS (AA) – Sivas Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, yaz tatillerini, nisan ayında oluşturdukları hobi bahçesinde değerlendiriyor.
Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Süleyman Öcalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla hobi bahçesi oluşturma kararı aldık. Çocuklarla nisan ve mayıs ayında ürünlerimizi ektik. Öğrencilerin çok mutlu olduğunu gördük." dedi.
Öğrencilerin yaz tatili olmasına rağmen bahçeye gelerek ürünlerin bakımlarını yaptıklarını anlatan Öcalan, "Ürünlerinden kopararak hep beraber yiyorlar. Çok mutlu olduklarını gözlemledik. Çocuklara çevre bilinci vermek için böyle bir uygulama yaptık. Örnek olmasını umuyoruz. Öğrencilerin mutlu olması bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.
Yavuz Selim İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Gözde Kesürük ise "Hobi bahçesinde meyve ve sebze ektik. Yaz tatili bile olsa gelip bunları suluyoruz, topluyoruz. Topladığımız meyveleri yiyoruz. Çok mutluyum, çok güzel bir bahçe, bahçemizi seviyorum." ifadelerini kullandı.
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