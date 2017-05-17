Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi

YOZGAT (AA) – Yerköy ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan “15 Temmuz Milli İrade” konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

Saray Yibitaş Lafarge İlk ve Ortaokul öğrencileri tarafından Yerköy Milli Eğitim Müdürlüğünde hazırlanan serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertem, Yüksekokul Genel Sekreteri Çelebi Büyükergin, daire müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, sergide öğrencilerin yağlı boya, kara kalem ve kolaj çalışmalarından oluşan 70 eserin yer aldığını söyledi.

15 Temmuz’un tarih açısından önemli bir gün olduğunu ifade eden Yavuz, “Bunu unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Öğrencilerimiz o gün yaşanan olayları, kendi hayal alemlerinde yaşadıkları ve gördüklerini resmetmişlerdir. Serginin açılışında emeği geçen Okul Müdürümüze, Görsel Sanatlar Öğretmeni Çınar Kartal ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.