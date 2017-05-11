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Öğrencilerden “15 Temmuz ve Vatan Sevgisi” Sergisi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:20

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SİVAS (AA) – Sivas’ta, Elçibey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, “15 Temmuz ve Vatan Sevgisi” adıyla resim sergisi açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Elçibey İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Şemsi Sivas-i İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen sergide yer alan 75 resmi inceleyerek bilgi alan Gül, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Okul Müdürü Ali Nacak başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Serginin vatan sevgisi ve 15 Temmuz üzerine hazırlanmasından dolayı da öğrencileri tebrik eden Gül, çocukların vatan sevgisini resim sanatına en iyi şekilde yansıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz Sergisi Sivas Sivas Valisi Davut Gül

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