Öğrencilerden “Demokrasi ve Adalet” yürüyüşü

SİVAS (AA) – Sivas’ta lise öğrencileri, “Demokrasi ve Adalet” Yürüyüşü düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “değerler eğitimi” kapsamında Sivas Lisesi öncülüğünde gerçekleştirilen “Demokrasi ve Adalet” yürüyüşüne, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük ve öğrenciler katıldı.

Sivas Lisesi bahçesinden başlayarak Kent Meydanı’na kadar devam eden yürüyüş, Kale Cami ve Buruciye Medresesi arasındaki alanda sona erdi. Protokol üyeleri ve öğrenciler burada hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, burada yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü ‘değerler eğitimi’ çerçevesinde Sivas’ta bir etkinlik düzenledik. Her ay, vefa, hoşgörü, dostluk gibi değerlerimizi işliyoruz. Bu ay ki değerimiz ise demokrasi ve insan haklarına vurgu yapmak üzere planlandı. Bu çerçevede Sivas Lisemizin öncülüğünde her okulumuzdan 20’şer kişilik öğrenci grubu ve bir öğretmenimizle bu farkındalık yürüyüşünü yapmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özaydın ise “Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerler eğitimi kapsamında yaptığı bu yürüyüşü, gönülden destekliyor ve bu anlamda gerek Milli Eğitim Bakanlığını gerekse bu işe gönül vermiş olan Sivas Milli Eğitim Müdürümüzü ve ekibini kutluyorum.” değerlendirmesinde bulundu.