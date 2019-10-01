Öğrencilerden kitap okuma etkinliği

YOZGAT (AA) – Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığını ve her zaman her yerde kitap okunabileceğini söyledi.

Türk toplumunun kitap okumada birçok ülkeden çok geride olduğunu aktaran Ekinci, "Bunu geliştirmekte en büyük görev biz öğretmenlere ve ailelere düşüyor. Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, edebiyat öğretmeni Osman Erbek koordinesinde kitap okuma etkinliği düzenledi." dedi.

Ekinci, kitabın her yerde okunabileceğini vurgulayarak, "Öğretmenlerimizden isteğimiz, okul kütüphanelerini ve sınıf kütüphanelerini zenginleştirelim. Öğrenciler kitaba kolay ulaşabilsin. Evde anne babalar, okulda öğretmenlerimiz kitap okuyarak örnek olsun." diye konuştu.