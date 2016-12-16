Öğrencilerden polislere taziye ziyareti
16 Aralık 2016 Cuma, 18:55
YOZGAT (AA) – Çayıralan ilçesinde lise öğrencileri İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle polislere taziye ziyaretinde bulundu.
Çayıralan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, okul müdürü ve öğretmenleriyle Çayıralan Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Batur, şehitler için taziye dileklerini ileterek, yaralılara da acil şifalar diledi.
İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Konakçı da öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.