Öğrencilerden “Sıfır atık” duyarlılığı

ANKARA (AA) – Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarınca, "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla "Atma, Tasarla Sergisi" açıldı.

Proje Koordinatörü Fatma Balcan, öğrencilerin topladıkları atıklarla hazırlanan objelerin yer aldığı sergiyi farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açtıklarını belirtti.

Balcan, sıfır atık projesinin uygulanması için gerekli teknik ekipmana ilk kez kendi okullarının sahip olduğunu ifade ederek, "Okulumuzdaki öğretmen, öğrenci, personel ve velilerimize, sıfır atıkla ilgili bilgilendirici seminerler verdik. Çocuklarımızın bu süreci sahiplenmeleri için bu süreci bir çok çalışma ile aktif tuttuk." diye konuştu.

Projeyi hayata geçirme konusunda kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Balcan, şöyle konuştu:

"Her şey, doğruyu öğretmek isteyen aynı zamanda da örnek teşkil eden ebeveyn olmakla başlıyor. Sonra alışkanlık kültüre dönüşüyor. Siz kendinizi değiştirdiğinizde çocuklarınızı da küçük dokunuşlarla bütün dünyayı da değiştirebiliyorsunuz. Bu anlamda sizlerin de sıfır atık projemize ve geleceğimize değer katmanızı istiyoruz."

Proje Danışmanı ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu Müdür Yardımcısı Elif Sarı ise öğrencilerin projeye verdiği desteğin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Sarı, projenin gelişmesi için eğitim ve bilinçlendirme uygulamaları yapacaklarını belirterek, "Okullarımız bünyesinde kaynağında ayrıştırdığımız atıklarımızla okulumuza düzenli gelir sağlamanın yanı sıra organik atıklarımızla da kompost üretim sağlayıp yaşadığımız çevreye katkıda bulunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Abdullah Destebaşı da öğrencilerin projeye kısa sürede alıştığını ve proje sayesinde sınıflarda çöp kovası kullanmadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, topladıkları atık malzemelerle tasarladıkları elbiseleri mini defileyle sundu.

Serginin açılışına, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Aydemir ile diğer davetliler katıldı.