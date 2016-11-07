Öğrencilerden tekerlekli sandalye yardımı

Bağcılar Belediyesi’nin yönlendirmesiyle, trafik kazası sonucu yatağa mahkum kalan Keziban Eşsiz’e öğrenciler tarafından tekerlekli sandalyesini teslim ettiler.

Daha evvelden sandalyesi olan Özgün, sandalyesinin bozulduğunu lakin tamir ettiremediğini yenisini de almaya gücünün yetmediğini söyledi. Öğrencilerin yapmış olduğu yardımdan dolayı çok duygulandığını açıklayan Özgün, kendilerine fazla teşekkür etti.

“ÖĞRENCİLERİMİZ ÖRNEK ÇALIŞMALARLA DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarındaki sosyal mesuliyet çalışmaları ile öğrencilerin yoksul insanlara yardımcı olduklarını söyledi. Bugüne kadar üç sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını açıklayan Yeltekin, “Öğrencilerimiz kampanyalar ve kermeslerle elde ettikleri gelirlerle ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yapıyorlar. Bugüne değin üç sandalyeyi teslim ettiler, yılsonuna değin üç tane daha sandalyeyi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verecekler. Öğrencilerimiz misal çalışmalarla değerlerine sahip çıkıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

