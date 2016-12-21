Öğrencilerden teröre anlamlı tepki

– Konya’da öğrenciler, hazırladıkları koreografi ile kar üstünde bedenleriyle “Şehitler ölmez” yazarak terör saldırılarını protesto etti

KONYA (AA) – Konya’da imam hatip lisesi öğrencileri, asker ve polislere yönelik terör saldırılarına tepkilerini, hazırladıkları koreografi ile kar üstünde “Şehitler ölmez” yazarak dile getirdi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Hocacihan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, asker ve polise yönelik terör saldırılarını protesto etmek için özel bir koreografi hazırladı.

Öğrenciler, karla kaplı okul bahçesine bedenleriyle “Şehitler Ölmez” yazdı.

Tekbir getiren öğrenciler “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.