Öğrencilerden teröre anlamlı tepki

– Karaman’da öğrenciler, hazırladıkları koreografi ile kar üstünde “Terörü Lanetliyoruz” yazısı yazarak birlik ve beraberlik mesajı verdi

KARAMAN (AA) – Karaman’da öğrenciler, hazıladıkları koreografi ile terör saldırılarını protesto etti.

Karaman Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri, güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını protesto etmek için özel bir koreografi hazırladı.

Öğrenciler, karla kaplı okul bahçesinde “Terörü Lanetliyoruz. Teröre Karşı İnatla, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan” yazısını oluşturdu.

Tekbir getiren öğrenciler “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.