Öğrencilerden Vali Akın'a yoğun ilgi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ziyaret ettiği okullarda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi ve Hüsnü Özyeğin İlkokulunda incelemelerde bulundu.
İlkokulu ziyaretinde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Vali Akın, çocuklarla yakından ilgilendi.
Akın, okul ziyaretinde yaptığı konuşmada, öğrencilere bilginin yanı sıra değerler eğitimi vererek hayata hazırlama gayretinde olduklarını belirtti.
Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Akın, şunları kaydetti:
"Örencilerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı, gelişen teknolojiye ayak uyduran ve bu teknolojiyi en faydalı şekilde kullanmayı bilen nesiller yetiştirmek en büyük arzumuz. Kutsal bir mesleğe sahip olan öğretmenlerimize ve ailelere, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamakta önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, tüm eğitim camiamıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum."
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