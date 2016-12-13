Öğrencilerden Vali Şahine Twitterdan kar tatili baskısı

Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin’e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları acayip mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Twitter’da okulların tatil olması için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

“Diyelim ama yarın tatil olmadı, yolda yürürken birisi kayıp düştü. Ne olacak o vakit? Cümbür Cemaat için en iyisi yarın tatil olması”, “#vasipsahin diye yazılır tatil diye okunur”,” #vasipsahin diye yazılır ‘yoğun kar sebebiyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir’ diye okunur”, “#vasipsahin henüz dışarıda gezen bir grup penguen gördüm yani kendimce tatil olmalı.”