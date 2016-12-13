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Öğrencilerden Vali Şahine Twitterdan kar tatili baskısı

Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin’e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu.

13 Aralık 2016 Salı, 21:49
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Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin’e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları acayip mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Twitter’da okulların tatil olması için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:
“Diyelim ama yarın tatil olmadı, yolda yürürken birisi kayıp düştü. Ne olacak o vakit? Cümbür Cemaat için en iyisi yarın tatil olması”, “#vasipsahin diye yazılır tatil diye okunur”,” #vasipsahin diye yazılır ‘yoğun kar sebebiyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir’ diye okunur”, “#vasipsahin henüz dışarıda gezen bir grup penguen gördüm yani kendimce tatil olmalı.” 

İstanbul kocaeli meteoroloji milli eğitim müdürü vasip şahin

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