Öğrencilere adabımuaşeret dersi verildi

ANKARA (AA) – Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine adabımuaşeret dersi verildi.

Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca da desteklenen Gençlerle Adab-ı Muaşeret Projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Yasemin Tecimer tarafından verilen seminerde, görgü kuralları anlamına gelen "adabımuaşeret" anlatıldı.

Proje sorumlusu Perihan Aykutlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının adabımuaşeret konusunda gençlerde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Projenin 3 ay süreceğini ve bu kapsamında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de gerçekleştireceklerini aktaran Aykutlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi unutulmaya yüz tutmuş adabımuaşeret kuralları, görgü kuralları, selamlaşma, sanal ortamlara çok fazla hizmet etme, oturma, kalkma, yeme, içme gibi konularda gençlerde farkındalık yaratmak ve öğretmek amaçlı sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerden oluşan bu projedir."