Öğrencilere, afet ve acil durum çantası eğitimi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında kentteki bazı okullarda afet ve acil durum çantası eğitimi verildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, uzman personel tarafından, kent merkezindeki Namık Kemal, Muzaffer Mermer, Gülşehri ve Özbağ Örcün İlkokulları öğrencilerine, afet ve acil durum çantasının hazırlanışı ve içinde bulunması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Öğrencilere, deprem, sel, heyelan gibi afetler hakkında yapılan sunumun ardından, afet öncesi ve sonrası ile afet sırasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afetlerde doğru davranış şekilleri, yapısal ve yapısal olmayan riskler anlatıldı. Yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması, deprem sonrası ilk 72 saat, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanması, değerli evrakların saklanmasının önemi öğrencilere öğretildi. Afet ve acil durum çantasının hazırlanışı, çantanın içerisinde neler olması gerektiği anlatılarak, içindeki malzemeler öğrencilere tanıtıldı. Çantanın kolay bulunacak bir yerde bekletilmesi gerektiği de uygulamalı gösterildi. Hayati önem taşıyan çantaların olası bir afet ve acil durum da kendilerine ve ailelerine sağlayacağı faydalardan da bahsedildi."