Öğrencilere “buluş” eğitimi verilecek
ANKARA (AA) – Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlükleri arasında, mesleki ve teknik eğitimde faydalı model ve patent farkındalığını artırmak amacıyla iş birliği protokolüne imza atıldı.
TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, kurumda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu protokolün kurum ve bakanlık arasında yapılan ilk iş birliği olmadığını söyledi.
Yeni protokolün biraz daha kapsamlı ve ileriye dönük bir iş birliğini içerdiğini belirten Asan, protokolün, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in girişimleriyle geliştiğini ifade etti. Asan, "Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir camia. Tamamını tek bir projeyle yönetmek kolay değil. Buna benzer projeleri zaman içinde genişletmeyi düşünüyoruz." dedi.
Protokolle, tasarım, patent ve faydalı model alanlarında başvuruların nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceklerini anlatan Asan, hedeflerinin bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu bildirdi.
Asan, fikri mülkiyet alanında farkındalığın ilköğretim ve ortaöğretim seviyesine çekilmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Kurum olarak bu alanda deneyimliyiz. Bu alanda eğitimlere önce üniversitelerden başladık. 2011'de sınai mülkiyetin üniversitelerde yaygınlaştırılması projesini hayata geçirdik. Proje başlamadan önce üniversitelerden gelen patent başvurusu 40-50 civarındayken 2018'de bu sayısı bin 200 oldu ve sürekli artış içinde. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında şu ana kadar yapılan 10'u faydalı model, 19'u patent olmak üzere 29 başvuru söz konusu. Bu projeden sonra yapılan başvuruların artacağını düşünüyorum. Bu iş birliğinin gelecekte mucitlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını öngörüyoruz."
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında başlayan bu dalganın diğer liselere de yayılmasını planladıklarını vurgulayan Asan, üniversitelerle beraber daha bütünleşik bir sistemi kurmayı düşündüklerini dile getirdi.
– "Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkı"
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, protokolün öğrenciler adına çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bugün biz öğrenciler adına sevinçliyiz. Herhangi bir konuyu eğitimle ilişkilendirirseniz bunun sürdürülebilirliği ortaya çıkar ve geleceğini kurgulamak mümkün hale gelir. Bundan dolayı patent anlayışının, böyle bir hedefin öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi, bunun için eğitimde kafa yorulması ülkemizin geleceği açısından son derece önemli." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da protokolle Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Okulların yöneticilerinde, öğretmen ve öğrencilerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kurumlarda yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütmekteyiz."
Konuşmaların ardından Asan, Bilgili ve Numanoğlu iş birliği protokolüne imza attılar.
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