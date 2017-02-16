Öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi

YOZGAT (AA) – Yerköy Nurdoğdu Ortaokulu öğrencilerine Kur’an-ı Kerim meali dağıtıldı.

Nurdoğdu Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin girişimleriyle temin edilen Kur’an-ı Kerim mealleri öğretmen ve öğrencilere hediye edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Din Kültürü Öğretmeni Kemal Akyürek, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in öğrencilerimiz ve aileleri tarafından daha iyi anlaşılması için Diyanet İşleri Başkanlığından Kur’an-ı Kerim talep ettik. Onlarda bizi geri çevirmediler ve 120 adet mealli Kur’anı Kerim gönderdiler. Bizler de bugün bu mealleri öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ulaştırdık.” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim’in öğrencilere ulaşmasından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür eden Akyürek, “Umarız öğrencilerimiz ve aileleri kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuyarak hayatlarına uygularlar.” şeklinde konuştu.