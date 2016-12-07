SİVAS (AA) – Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Baharözü İlkokul ve Ortaokulu’nda, öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Okul Müdürü Mustafa Tepecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıktan korunmada riskler hakkında bilinç sahibi olunması ve öğrencileri bu risklerden koruyucu tedbirler almak amacıyla okulda öğrencilere yönelik uyuşturucu, tütün ve teknolojik bağımlılığının zararlarının anlatıldığını söyledi.

Tepecik, “Bağımlılığın fizyolojik ve psikolojik nedenleri, bağımlılık süreci, sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler öğrencilere anlatılıyor. Bunların zararları tek tek anlatılıyor.” diye konuştu.