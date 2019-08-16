Öğrencileri için yaz tatilinde işçi gibi çalıştı
SİVAS (AA) – KEMAL ERDOĞMUŞ – Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş, öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde daha nezih bir ortamda eğitim görmeleri için yaz tatilinde işçi gibi çalışarak, okulun birçok eksiğini tamamladı.
Karataş, öğrencileri için yaz tatilini okulda işçi gibi çalışarak geçirdi. Mesaisinin tamamını okulun tadilatına harcayan Karataş, çok amaçlı salonun giriş kapısını yenileyip, alçıdan duvar ünitesi yaptı.
Kullanılmayan panolara çerçeve yapan, oyun salonuna tırmanma duvarı oluşturan Karataş, Atatürk Köşesi, Türk Köşesi ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Köşesi tasarladı.
Bu köşelere paneller oluşturup sensörlü aydınlatma yerleştiren Karataş, yaptığı birçok çalışmayla okulu bambaşka bir görünüme kavuşturdu.
– "Burayı atölyeye çevirdim"
Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Atatürk İlkokulu'nda görev yaptığını belirterek, "Okulumuzda bulunan 40'a yakın atıl durumdaki panoya yeni çerçeveler alarak, onları daha güzel hale getirdim." dedi.
Okula öğrenci kaydı için gelen velilerin kendisini görünce şaşırdığını anlatan Karataş, şunları kaydetti:
"Velilerimiz, 'Müdür bey nerede' diye soruyorlar. Kayıt işlerinde yardımcı olabileceğimi söylüyorum ama onlar ısrarla 'müdürü görmek istiyoruz' diyorlar. Daha sonra müdür olduğumu söylediğimde şaşkınlıkla karşılıyorlar. Ama bunda utanılacak durum olmadığını düşünüyorum. Burada birkaç kayıtla günü geçirmektense öğrencilerimize faydalı bir şeyler üretiyor olmak beni ziyadesiyle tatmin ediyor."
Karataş, yaklaşık bir aydır okulun eksiklerini gidermek için çalıştığını dile getirerek, "Burayı atölyeye çevirdim, yaz tatilinde öğrenci olmadığı için biraz daha rahat çalışma fırsatı buluyoruz. Sabah 6'da geldiğimiz akşam 8'de gittiğimiz günler oldu. Okulların açılmasına 2 haftalık gibi kısa bir süre kaldı, öğrencilerimizi nezih bir ortamda karşılamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
-
ASKİ'den kurban atıkları temizliği
-
Öğrencileri için yaz tatilinde işçi gibi çalıştı
-
Aksaray'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
-
Bedensel engelli işçi ömrünü ormana adadı
-
Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu
-
YENİMEK kayıt dönemi 19 Ağustos'ta başlayacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.