Öğrencilerin Aksaray Valisi Pekmez'i ziyareti

AKSARAY (AA) – Antalya’da Gönüllü Özel Okullar Birliğince bu sene 12. düzenlenen “Özel Okullar Bilim Olimpiyatları”ndan 15. Türkiye birinciliği kazanan Aksaray Özel Ak İrfan Koleji öğrencileri, Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Özel AK İrfan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özlük, okul müdürü Mücevher Halaçoğlu ve okul öğrencilerinden oluşan heyetini kabul eden Pekmez, düzenlenen yarışmalar hakkında bilgi aldı.

Özlük, yaptığı açıklamada, Antalya’daki bilim olimpiyatlarında okul olarak önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Olimpiyatlara Türkiye’den çok sayıda öğrencinin katıldığını belirten Özlük, “Olimpiyatlarda okul olarak 15 Türkiye 1.’liği, 16. Türkiye 2.liği ile 9 Türkiye 3.lüğü kazandık. Olimpiyatlara matematik, Türkçe, fen bilgisi, İngilizce, sosyal bilgiler dersleri ile İslami ilimler ve spor dallarında düzenleniyor ve ilkokul 5, 6, ve 7. sınıf öğrencileri katılıyor. Elde eden başarılar bizleri oldukça memnun etti.” diye konuştu.

Öğrencilerle tanışarak bir süre sohbet eden Vali Pekmez, kazandıkları başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.