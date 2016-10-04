Öğrencilerin eğitim seviyeleri kurslarla destekleniyor

ANKARA (AA) – Nallıhan’da, öğrencilerin akademik seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla kurslar açıldı.

Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu’nda, destekleme ve yetiştirme kapsamında açılan kurslara öğrenciler okul çıkışında ve hafta sonlarında gelebiliyor.

Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü, Kuran-ı Kerim ve Arapça branşlarında açılan kurslara 35 öğrenci katılıyor.

Okul Müdürü Mustafa Eryiğit, okullarında bu tür kursları 3 yıldır açtıklarını ve öğrencilerin kurslardan oldukça faydalandığını belirtti.

Eryiğit, hedeflerinin eğitim öğretimin kalitesini daha da artırmak olduğunu söyledi.