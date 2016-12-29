Öğrencilerin hayallerindeki evler sergilendi

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, Hayalimdeki Ev Projesi kapsamında, öğrencilerin mukavvadan hazırladıkları evlerden oluşan sergi açıldı.

Mimar Sinan İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin Hayalimdeki Ev Projesi kapsamında yaptıkları evler, düzenlenen sergiyle izlenime sunuldu.

Öğrencilerin hayallerini yansıtan evler, sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Mahmut Altınbay, yaptığı açıklamada, projeyle her öğrencinin hayalini yansıtan evi oluşturmasını istediklerini ifade ederek, “Öğrenciler tarafından yapılan evler gerçekten çok güzel. Projemiz, velilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Öğrencilerim kendi hayal dünyasını maket evlere yansıtmışlar. Çok farklı ev maketleri ortaya çıktı. Tüm öğrencilerimi ve velilerimizi kutluyorum.” dedi.