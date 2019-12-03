Öğrencilerin “Şiir Sokakta” projesi klip oldu

KARAMAN (AA) – MURAT ÖZÜNAL – Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bir proje kapsamında aralarında ev hanımı, öğrenci, işçi, hemşire, milletvekilleri, cumhuriyet başsavcısı, rektör ve belediye başkanının da rol aldığı klip hazırladı.

Lisenin "Şiir Sokakta" isimli projesi kapsamında, ev hanımı, marangoz, hemşire, imam gibi farklı meslekten vatandaşlar ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Mehmet Akgül gibi isimlerin şiir okuduğu klip çekildi.

Kentin farklı yerlerinde zorlu bir sürecin ardından hazırlanan klipte, vatandaşlar ve protokol üyeleri şiir okudu.

Proje Koordinatörü ve okulun Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Aliye Oğuzyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin iki aşamadan oluştuğunu belirterek, şiirin toplumun içinden çıkan ve toplumu yansıtan bir ayna olduğunu anlatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

– Klipte "Biz biriz, birken güzeliz ve güçlüyüz" mesajı

Projenin birinci kısmında, "Biz biriz, birken güzeliz ve güçlüyüz." mesajını vermek istediklerini dile getiren Oğuzyiğit, "İkinci kısımda ise kent merkezindeki Kuğulu Park'ta bir ağacı 'dilek ağacı' gibi düşünüp şiir ağacı haline getirdik. Yaklaşık 100-150 kadar şiirden oluşan zarfları ağaca astık. Öğrencilerimizle birlikte bu ağaçtaki zarflardaki şiirleri oradan geçen, orada oturan halka okuttuk." ifadelerini kullandı.

Projenin en dikkati çeken kısmının video klip olduğunu aktaran Oğuzyiğit, şöyle konuştu:

"Protokol ve vatandaşlar, klipte ufak ufak şiirler okuyarak katkıda bulundu. 'Vatan Destanı', 'Memleket isterim', Yunus Emre'nin yine birkaç ilahi tarzındaki şiiri ile Cemal Safi'nin 'Tek Hece' isimli şiirini parça parça, Karaman protokolünden halka kadar her kesime okutup, bu parçalardan bütüne gittiğimiz bir video klip hazırladık. Bununla birlikte 'Biz parça parçayız ama bütüne baktığımızda biriz ve güçlüyüz' mesajını vermeye çalıştık."

– "Herkese şiir okutmaya çalıştık"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ise öğretmen ve öğrencilerin güzel bir çalışma yaptıklarına vurgu yaparak, projede samimiyetin olduğuna dikkati çekti.

Şiirin birçok kesimi birleştirdiğini hatırlatan Çalışkan, "Şiir okumayı ve yazmayı beceremesem de hakikaten proje içerisinde olmaktan keyif aldım. Önemli bir projeydi başarıya ulaşmasını istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Hidayet İçer de projenin başarılı olduğuna değinerek, insanların projeye destek vermesinin de kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Tuğba Kazel ise "Her kesimden, birlik ve beraberlik anlamında ilişki kurmak istedik. Herkese şiir okutmaya çalıştık. Karaman halkının gerçekten edebiyat alanında böyle çalışmalar istediğini gördük. Lise hayatımda yaptığımız proje bir anı olarak kalacak." diye konuştu.