Öğrencilerin yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü aralarında iki yıl önce imzalanan protokol kapsamında Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı bölümü açıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli eğitmenler ile bu bölümde eğitim alan öğrenciler, okul bahçesinde yangın ve yangından yaralıların kurtarılmasına karşın tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta program metni gereği okulda meydana çıkan yangının ihbarını alan itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri siren çalarak mektep bahçesine girdi. ilk olarak okuldaki öğrenciler seri bir şekilde tahliye edildi. Ardındaki genç itfaiyeciler okul bahçesinde yanan kulübeyi soğukkanlılıkla söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen bir takım öğrenciler arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dışarı çıkarılan yaralılara sıhhat görevlileri kadar ilk müdahalesi yapıldı. sonra mektep içerisinde mahsur kalan diğer öğrenciler de halatlar yardımıyla başarılı bir şekilde kurtarıldı. ara sıra yapılan tatbikatlarla öğrenciler, derslerde öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirme imkanı buluyor.