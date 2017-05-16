Öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törenle açılan sergide 57 resim bölümü öğrencisinin yıl boyu yapmış olduğu 85 eser yer alıyor.

Ayrıca sergide okulun müzik bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Sergi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sanat ve müziğin birleştirildiği ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerin çalışmalarının çok başarılı olduğunu belirten Yazıcı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okul Müdürü Ali Meydaneri de yıl boyunca öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergisini açtıklarını söyledi.

Sergide yağlı boya, sulu boya, akrilik boya gibi malzemelerle yapılan çalışmaların yer aldığını ifade eden Meydaneri, bütün öğrencilerine teşekkür etti.