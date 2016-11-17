Öğrencilerinden Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına ziyaret

KONYA (AA) – Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerine yönelik düzenlenen tanıtım gezisi kapsamında Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Gazi ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

Öğrencilerinin, milli ve manevi duygularla yoğrularak daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları için gerçekleştirilen gezinin ilk durağında 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında savaş uçaklarının hedefi olan ve 51 şehidin verildiği Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Karabacak, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak ve öğrencilerini bilinçlendirmeye yönelik programda, duygusal anlar yaşadıklarını kaydetti.

Daha sonraki ziyaret duraklarının Gazi Üniversitesi ve ODTÜ olduğunu aktaran Karabacak, şunları kaydetti:

“Gezi programımıza 92 öğrenci ve öğretmen katılmıştır. Bu anlamda geziye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ikramlarıyla katkı sunan Konyalılar Derneği yöneticilerine, üniversitelerimize ve 15 Temmuz’da Özel Harekat Dairesine vatan hainlerinin düzenlediği darbe girişimini bizzat yaşayan ve öğrencilerimize oradaki yaşananları anlatan kahraman Polis Şube Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz.”

Karabacak, öğrencilerin ziyaretten son derece etkilendiklerini ifade ederek, öğrencilerin programın kendilerini maddi ve manevi anlamda doyuma ulaştıran bir gezi olduğunu dile getirdiklerini aktardı.