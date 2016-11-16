Öğretim üyesinden Roman soykırımı iddiası

Edirne Devecihan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sivil Düşün Avrupa Birliği (AB) programı kapsamında, Porajmos-Roman Soykırımı anma programında konuşan TÜ Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Muhammed Tağ, Almanlar tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda 500 bin ile 1.5 milyon arasında Romanlara soykırım yapıldığını belirti. Tağ, “Her ne dek durumları aynı olsa da Romanlara yapılan soykırım Yahudiler değin hatırlanmamaktadır” dedi.

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi yönetimi göre Romanlar’a yönelik gerçekleştirilen soykırım olan Porajmos – Roman Soykırımı kutlama programında konuşan araştırma görevlisi Muhammed Tağ, Almanların İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş her tarafında aşağı ahali olarak tanımladıkları 2 gruba soykırım yaptıklarını söyledi.

“Bunlardan ilki din bazında Yahudiler ve diğeri Avrupa’dan farklı kültür ve geleneklere sahip olan Romanlardır” Tağ, şunları kaydetti:

“Eldeki verilere bakıldığında Almanlar, İkinci Dünya Savaşı’nda, 500 bin ile 1,5 milyon arasında Roman ve 6 milyon civarında Yahudi’yi soykırıma uğratmıştır. 1936 yılında, Berlin’de 3 kişilik Almanya Sıhhat Bakanlığı’na emrindeki Arî Irk ve Toplum Biyolojisi Araştırmaları Ekibi kadar 30 bin Roman üzerinde yapılan kan ve iskelet tahlillerinde kalıtımsal sınıflandırmalar yapılmıştır. Her ne kadar durumları aynı olsa da Romanlara yapılan soykırım Yahudiler değin hatırlanmamaktadır. Bu dönemde Romanları öldürmek, yetişmek ve birleştirme kamplarına götürmek için Hinrich Himmler kontrolünde ekipler kurulmuştur. Bunlarla birlikte takriben 5 bin Roman’ı karbon monoksit kullanarak öldürmüşlerdir.”

Koray Ustabaşı

