Öğretmen ile öğrencisi 20 yıl sonra aynı sahnede buluştu
KAYSERİ (AA) – HASAN TAŞCAN – Kayseri'de Zeynep Arslan, geçmişte öğretmenliğini yaptığı Nur Kadın Ünlütürk ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan "Öğretmenler Korosu"nda aynı sahneyi paylaşıyor.
Öğretmenlerin kendini geliştirme, yenileme, öğrencilerine daha fazla katkı sağlama ve sosyalleşmesi için hayata geçirilen "Öğretmen Akademisi" adlı proje kapsamında, iki kadın öğretmen, "Öğretmenler Korosu"nda Türk Sanat Müziği eserleri seslendiriyor.
Osman Hilmi Kalpaklıoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce öğrencisi olan Nur Kadın Ünlütürk ile aynı sahnede bulunmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.
Ünlütürk'ün, Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde İngilizce öğretmenliği yaptığı dönemde öğrencisi olduğunu anlatan Arslan, "Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koro oluşturuldu. Koroya ben de katıldım. Ekim ayında çalışmalara başladık. Nur da benimle beraber o koroda. Yine koroda bulunan Göksel Parlak ve Erkan Sezer de eski öğrencilerim. 3 öğrencimle beraber aynı koroda yer alıyorum." dedi.
Zamanında bir şeyler öğrettiği öğrencileriyle aynı sahneyi paylaştığını dile getiren Arslan, "Beraber programlar yapıyoruz. Çok gurur verici bir şey. Öğretmenliğin en güzel yanı da bu. Yıllar sonra öğrencilerle bir araya geldiğin zaman, lisedeki halleri, davranışları, o zamanki anılar depreşiyor. İnsan güzel şeyler yaşıyor. Çok mutluyum. İyi ki öğretmen olmuşum." diye konuştu.
Salih Avgın Paşa Ortaokulunda resim öğretmenliği yapan Ünlütürk ise yıllar sonra öğretmeniyle aynı sahnede bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Küçük yaştan beri müziğe ilgi duyduğunu anlatan Ünlütürk, "Hem öğretmensiniz hem de 20 yıl önceki öğretmeniniz ile aynı sahnedesiniz. Ben şuna inanıyorum: Öğretmen öğrencilerine örnek olmalı. Sadece mesleki alanda değil, sosyal faaliyet ve çalışmalarla da öğrencilerimize örnek oluyoruz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Ünlütürk, öğrencilere örnek olmak için çok yönlü kişiliğe sahip olunması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. 20 yıl sonra ben de buradaki bir öğrencimle sahne almak isterim." dedi.
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