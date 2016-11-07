Öğretmene Hediyeler – 10 Hediye Önerisi

Bizi koruyup kollayan, içimize sevgi tohumları eken, ağladığımızda bizimle üzülüp sevincimizi paylaşan, daha iyi ve doğru olmamız için çabalayan, yanlışlarımızda uyaran ve bunu yalnızca bizim daha iyi bireyler olmamız için yapan ailemiz dışarıya başka kim var? Ailemiz dek bizi seven öğretmenlerimiz kesinlikle.

Öğretmenimiz sonra edindiğimiz ailemiz gibidir. Onlar kadar yakınlık duyar, kimi süre biraz korkar kimi zaman kızar lakin her zaman saygı duyar ve severiz. Onlar da ara sıra bize kızsalar da başarılarımızla daima gururlanır, bizden öğrencileri gibi yok de evlatları gibi bahsederler.

Bizim için bu dek değerli, bu dek özel olan öğretmenlerimize özel bir gün olması, yılda bir defa de olsa bütün emeklerine teşekkür etmemiz için sunulmuş bir fırsattır.

Tek derdi topluma yararlı bireyler geliştirmek olan kanatsız meleklerimiz öğretmenlerimiz için Öğretmenler Günü hediye alternatiflerini sizler için derledik.

Bize bir harf bilgi vermek için haftalar olur ya aylarca çabalayan, en basit matematik işlemlerini bile anlamız için sabırla bekleyen, sadece yeni bir şeyler öğrenmemiz için değil hayatımız için manâlı olan her şeyi bize katmak için kendinden vazgeçip sadece bize odaklanan öğretmenlerimize özel kek buketleri;

2+2 = Seni seviyorum öğretmenim!

Öğretmenlerinize tat doymuş ve unutulmaz bir sürpriz.

Kıskandıracak kek buketleri ile öğretmeninizi, öğretmenler odasının en havalısı duyuru ettik bile!

Yüz gülümsetmede oldukça başarılı kırmızı güller dahası şirin ayıcıkla buluşunca keyfi dillere destan oluyor.

Beyaz temizliği, saflığı temsilcilik eder, güller ise sevgiyi… Öğrencilerine kılavuz olup yaklaşık olarak bir mum gibi neşelendirmek için hayatları baştan başa çalışan öğretmenlerimizi, bir gün de olsa özel sezdirmek ve en dürüst şekilde tebrik etmek onlara beyaz güller verebilirsiniz.

Onlar bize iyi ve doru olmayı; yargı yememeyi, elimizdekinin kıymetini bilmeyi ve tutumlu olmayı öğretirler. Üstüne ad yazılabilen bu şık deri cüzdan, tasarruflu kişi olmamıza karkı karşılayan öğretmenlerimiz için oldukça şık bir seçim olacaktır.

Benim hediyem kimseyle aynı olmasın bir tek eşi bile olmasın mı diyorsunuz?

Nostalji seven öğretmenleriniz için özgün bir armağan! Bütün varlığını çocuklara adamış bir mesleğin mensubuna, çocukluğundaki en sevdiği şekerlemeleri hediye etmenin manası diğer nelerde olabilir fakat?

Ondan güzeli yok bu dünyada! İşte mesajınızı gayet açık ve net dile getirebilecek diğer bir armağan önerisi.

Bize kattıkları değerden ötürü teşekkür etmenin boynumuzun borcu olduğu öğretmenlerimizin Öğretmenler Ğünün en tatlı şekilde tebrik etmeyi iyi anlamak lüzumlu kuşkusuz.

Öğretmenler Günü yaklaştıkça saran armağan heyecanı ile başa çıkabilmek için erkenden hediyenize karar vermeye ve sipariş vermeye başlamanızı öneririz. Eğer siz de öğretmenlerinize ve öğretmen olan yakınlarımıza bu manalı mesleği yaptıkları için teşekkür etmek isteyenlerdenseniz, umarız tavsiyelerimiz işinize fayda.

Kalbi sevgi ile atan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

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