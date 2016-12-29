Öğretmenler, AB projesi için İtalya'ya gitti

KONYA (AA) – Sarayönü Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesi öğretmenleri, Erasmus Plus Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında, AB projesi için İtalya’daki proje faaliyetlerine katıldı.

Sarayönü Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesi öğretmeni ve proje koordinatörü Mustafa Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Letonya, Romanya, İtalya, Litvanya ve Türkiye’den beş ortaöğretim okulunun ortak olduğu “Okulu Erken Terki En Aza İndirmek İçin Bilgi İletişim Teknolojileri” projesinin ilk toplantısının İtalya’nın Potenza kentinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Üç gün süren toplantıda Türkiye’yi, Konya’yı ve Sarayönü ilçesini tanıtan sunumlar yaptıklarını belirten Kozan, “Türkiye’de okulu erken terk etme nedenleriyle ilgili proje ortaklarına detaylı bilgiler verdik. Okulu erken terki en aza indirmek için yeni metotlar ve teknikler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Proje sayesinde, Avrupa ülkelerindeki eğitimde uygulanan yeni metot ve teknikleri yerinde inceleyerek, elde edilen kazanımları eğitim sistemimize uyarlama fırsatı bulacağız.” dedi.

Otuz altı ay boyunca devam edecek projenin Türkiye toplantısının Nisan 2018’de gerçekleştirileceği bildirildi.