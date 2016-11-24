Öğretmenler Günü Taksim Meydanında kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü değişik etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul’daki ilk merasim saat 09.00’da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan merasim, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti. İstanbul İl Ulusal Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve çok sayıda öğretmenin katıldığı merasim Kasımpaşa Fazla Programlı Lisesi öğrencilerinin sergilediği halk müziği oyunları gösterisiyle sona erdi.

öte yandan yoğun emniyet önlemi alınan törende, katılımcılar polis ekipleri kadar aranarak tören alanına alındı.

Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve törene öğrencileriyle birlikte katılan Fadime Esas, “Ben çok mutluyum. Çünkü çocukları çok seviyorum, öğrencilerimi fazla seviyorum. Öğretmenler bir gün değil aslında her gün sevilmeli ve sayılmalı, hatırlanmalı. Bugün de sembolik olarak kutluyoruz” dedi.

Temel’in öğrencilerinden İlayda Boyraz ise “Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum, başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk elde etmek üzere” diye konuştu. Zeytinburnu İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Mihriban Saygıdeğer da eski ve yeni tüm öğrencilerine mesaj vererek, “Fikri özgür, vicdanı özgürlük nesillere misal olmalarını istiyorum hepsinin” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun-Murat Horoz