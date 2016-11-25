Öğretmenler Gününde çifte mutluluk

Konya’nın Ereğli ilçesinde, genç öğretmenler Büşra Taşgın ile Safa Araz 24 Kasım Öğretmenler Gününde düğün kıyarak dünya evine girdi.

Belediye Sümer Tesislerinde gerçekleşen merasimde genç çiftin nikahlarını Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven kıydı.

Büşra Taşgın’ın babasının dava ve mesai arkadaşı Agah Taşgın olmasının da kendisi için öbür bir sevinç kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Özgüven, “Bugün öğretmenler günü. Bu mutluluğun yanında ikisi de hoca olan genç çiftimizin nikahlarını kıymak mutluluğumuzu ikiye katladı. Kızımız İstanbul, oğlumuz ise Muş’ta tayin yapıyor. Bu nikahın ayrıca benzer yerde tayin yapmalarını keza de hayırlı yoldaki imzaları ile ömür boyu bir yastıkta yaşlanmalarına vesile olmasını diliyorum. Evliliklerini ve öğretmenler günlerini kutluyorum” dedi.

Başkan Özgüven, çiftin nikahını kıydıktan daha sonra Aile Cüzdanını gelin Büşra Taşgın’a takdim etti.

Genç çift devir yerlerinin bambaşka illerde olması nedeniyle 24 Kasım gibi anlamlı bir günde nikahlarını kıyarak mutluluklarını taçlandırmak istediklerini söyleyerek, “Mutluluğumuza müşterek olan bütün misafirlerimize ve bizleri kırmayarak bugün yoğun programı arasında nikahımızı kıyan Belediye Başkanımız Özkan Özgüven’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.