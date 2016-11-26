Öğretmenler ile öğrenciler futbol maçı yaptı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri ile okul müdürleri ve idareciler maç yaptı.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında ortaokul öğrencileri ile okul müdürleri ve idareciler arasında futbol maçı oynandı.

Okul müdürlerinin hepsinin 24 numaralı formayla sahaya çıktığı maçta veliler de maçı izledi. Maç, 9-2 öğrencilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Yada, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öğretmenler Günü dolayısıyla farklı bir program yapmak için maçı organize ettiklerini söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Yada, “Öğretmenlik mesleğinin öneminin hatırlanması amacıyla değil, bir kez daha önemini vurgulamak amacıyla yaptığımız organizasyonlar sebebiyle buradayız.” dedi.

Maarif müfettişi Arif Kartal da sporda önemli olanın kazanmak olmadığına dikkati çekti.

Galip gelen öğrencileri tebrik eden Kartal, “Çok güzel bir faaliyete şahit olduk. Küçük arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eğer böyle organizasyonlar yaparak çocuklarımızı iyi eğitirsek, yarın başarılı oluruz.” diye konuştu.